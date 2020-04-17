Від завтра буде обмежено доступ на кладовища в Києві, - Кличко

927 25
Від завтра буде обмежено доступ на кладовища в Києві, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що виняток стосується тільки поховань - із дотриманням норм, встановлених на час карантину.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у святкові дні в столиці буде посилено контроль за дотриманням обмежувальних заходів, зокрема біля храмів.

"Представники поліції, муніципальної варти та муніципальної охорони спільно патрулюватимуть території перед церквами, публічні місця і зони відпочинку", - розповів Кличко.

Крім того, мер повідомив, що від завтра буде обмежено доступ і до міських кладовищ. Виняток стосується лише поховань - із дотриманням норм, встановлених на час карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61 підтверджений випадок COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 705 хворих, - Кличко

Коронавірус і карантин
карантин Київ цвинтар Кличко COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3 Великий Змій
по 1 человеку на полтора квадратных метра
как в супермаркете
показати весь коментар
17.04.2020 12:22
+3 время
Треба запретити бокс.По перше не соблюдається дистанція 2 метра,а по друге не буде в світі дебілів. Від завтра буде обмежено доступ на кладовища в Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 2353
показати весь коментар
17.04.2020 12:34
+2 NavigatorUR
кстати очень умное предложение! Котов и собак ведь стерилизуют, а чего б зебилов не стерилизовать?!
показати весь коментар
17.04.2020 12:36
Дивитись коментарі