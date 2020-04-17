Відкличте ці "підозри"! Неможливо вже на це дивитися! - віцеречниця ВР Кондратюк публічно стала на захист Чорновол

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Віцеречниця Верховної Ради Олена Кондратюк публічно стала на захист Тетяни Чорновол, закликавши відкликати "підозри" проти неї.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"І сміх, і сльози… Та припиніть ви той "розгляд", відкличте ті "підозри" проти Тетяни Чорновол! Ну, неможливо це слухати і на це дивитися!" - написала вона.

Кондратюк наголосила, що "як свідчить новітня історія України - переслідування учасників Майдану - це підготовка до можливого нового Майдану!"

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Як писав раніше Цензор.НЕТ 18 лютого 2014 року в офісі Партії Регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет нагору. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена ​​велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.