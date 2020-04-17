Окупанти на Донбасі активізували підготовку снайперів і диверсантів, - розвідка

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Російське окупаційне командування використовує запровадження карантинного режиму на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях для приховування підготовки диверсійних груп і снайперських пар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, цього тижня окупанти здійснювали активну підготовку поза полігонами.

Водночас противник інтенсивно поповнював запаси боєкомплекту в передових підрозділах, зокрема боєприпасами для стрілецької зброї та гранатометів.

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