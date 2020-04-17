У Мукачеві на вихідні закривають ринки, магазини і церкви, - міськрада

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У Мукачівській міській ОТГ вводяться суворі карантинні заходи цими вихідними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мукачівської міськради.

"Так, вже з суботи, з 15:00 і до понеділка 6:00 ранку припиняють роботу всі установи, ринки, заклади на території Мукачева та шести сіл, що входять до складу ОТГ", - йдеться в повідомленні.

Обмеження стосуються і релігійних закладів - всі церкви до понеділка будуть закриті на карантин.

Дозволено працювати аптекам, АЗС і продуктовим магазинам.

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У міськраді повідомляють, що буде перекрито рух транспорту центральними вулицями міста, які є під'їзними до храмів.