У Мукачеві на вихідні закривають ринки, магазини і церкви, - міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мукачівської міськради.
"Так, вже з суботи, з 15:00 і до понеділка 6:00 ранку припиняють роботу всі установи, ринки, заклади на території Мукачева та шести сіл, що входять до складу ОТГ", - йдеться в повідомленні.
Обмеження стосуються і релігійних закладів - всі церкви до понеділка будуть закриті на карантин.
Дозволено працювати аптекам, АЗС і продуктовим магазинам.
У міськраді повідомляють, що буде перекрито рух транспорту центральними вулицями міста, які є під'їзними до храмів.