У Мукачеві на вихідні закривають ринки, магазини і церкви, - міськрада

614 5
У Мукачеві на вихідні закривають ринки, магазини і церкви, - міськрада

У Мукачівській міській ОТГ вводяться суворі карантинні заходи цими вихідними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мукачівської міськради.

"Так, вже з суботи, з 15:00 і до понеділка 6:00 ранку припиняють роботу всі установи, ринки, заклади на території Мукачева та шести сіл, що входять до складу ОТГ", - йдеться в повідомленні.

Обмеження стосуються і релігійних закладів - всі церкви до понеділка будуть закриті на карантин.

Дозволено працювати аптекам, АЗС і продуктовим магазинам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 33 випадки захворювання на коронавірус підтверджено у співробітників "Укрзалізниці". ІНФОГРАФІКА

У міськраді повідомляють, що буде перекрито рух транспорту центральними вулицями міста, які є під'їзними до храмів.

У Мукачеві на вихідні закривають ринки, магазини і церкви, - міськрада 01

Коронавірус і карантин
карантин Мукачево COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Дивитись коментарі