COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Печерському районі, найменше - в Подільському. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський - +5
- Дарницький - +10
- Деснянський - +6
- Дніпровський - +7
- Оболонський - +4
- Печерський - +12
- Подільський - +1
- Святошинський - +6
- Солом'янський - +4
- Шевченківський - +6
Водночас нині найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 196. Так, у Солом'янському районі Києва підтверджено 71 випадок коронавірусу, в Дарницькому - 115, в Шевченківському - 73, Голосіївському - 52, Оболонському - 37, Святошинському - 33, Дніпровському - 53, Деснянському - 46.
Найменше випадків захворювання зареєстровано в Подільському районі - 29.