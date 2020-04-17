Україна очікує $ 2 млрд першого траншу від МВФ у травні, - Гетманцев

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Україна очікує $ 2 млрд першого траншу від МВФ у травні, - Гетманцев

Перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україна може отримати вже в травні, вважає глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми очікуємо до кінця року $4 млрд. Перший транш буде до $2 млрд і це буде в травні", - заявив він в ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також читайте: Більшу частину схем із ПДВ припинено - глава податкового комітету ВР Гетманцев

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Топ коментарі
+5 5 копійок
Украина ожидает $2 млрд первого транша от МВФ в мае, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5894
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17.04.2020 13:09
+3 Ali Hasan
Спочатку отримайте гроші, а потім рапортуйте.
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17.04.2020 13:08
+3 Lvbnhj
Так.... чекає...!? .. Украина ожидает $2 млрд первого транша от МВФ в мае, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9464

...
Украина ожидает $2 млрд первого транша от МВФ в мае, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8754 ...
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17.04.2020 13:08
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