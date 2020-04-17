Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ (оновлено)

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Фонду держмайна, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз відбувається рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"!", - йдеться в повідомленні.
Журналістів закликають прийти на місце події: Київ, вулиця Миколи Грінченка, 4 (бізнес-центр "Горизонт Парк").
Як повідомляє "Громадське", заступник директора департаменту комунікацій Фонду держмайна України Микола Ганіч заявив, що наразі головний офіс державного підприємства захопили колишні менеджери цієї компанії, яких Фонд держмайна звільнив у зв'язку з інформацією про корупцію.
Однак це рішення Фонду державного майна оскаржили в суді.
"Наразі, прикриваючись рішенням суду, старий менеджмент фактично захопив приміщення головного офісу Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, не допускаючи до управління новопризначених менеджерів", - повідомив Ганіч.
За його словами, до офісу держпідприємства прибули представники Фонду державного майна. Вони також звернулися до правоохоронних органів, аби ті надали правову оцінку діям колишнього керівництва Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.
Рішення суду, яке скасовує рішення про звільнення колишнього менеджменту цього державного підприємства, Фонд державного майна планує оскаржити. Там зазначають, що це рішення суд ухвалив напередодні, 16 квітня.
"Не могу, домашний арест!"