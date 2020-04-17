Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ (оновлено)

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Фонд держмайна України заявляє про рейдерське захоплення держпідприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Фонду держмайна, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз відбувається рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"!", - йдеться в повідомленні.

Журналістів закликають прийти на місце події: Київ, вулиця Миколи Грінченка, 4 (бізнес-центр "Горизонт Парк").

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Як повідомляє "Громадське", заступник директора департаменту комунікацій Фонду держмайна України Микола Ганіч заявив, що наразі головний офіс державного підприємства захопили колишні менеджери цієї компанії, яких Фонд держмайна звільнив у зв'язку з інформацією про корупцію.

Однак це рішення Фонду державного майна оскаржили в суді.

"Наразі, прикриваючись рішенням суду, старий менеджмент фактично захопив приміщення головного офісу Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, не допускаючи до управління новопризначених менеджерів", - повідомив Ганіч.

За його словами, до офісу держпідприємства прибули представники Фонду державного майна. Вони також звернулися до правоохоронних органів, аби ті надали правову оцінку діям колишнього керівництва Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

Рішення суду, яке скасовує рішення про звільнення колишнього менеджменту цього державного підприємства, Фонд державного майна планує оскаржити. Там зазначають, що це рішення суд ухвалив напередодні, 16 квітня.