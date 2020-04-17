РФ перекине своїх військових з окупованого Криму в окуповану Абхазію для боротьби з COVID-19

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Підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Чорноморського флоту перекидаються в Абхазію для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Нині колона із 13 спеціальних автомобілів, в тому числі мобільні комплекси аерозольної дезінфекції, авторозливні станції АРС-14М і теплові машини ТМС-65У з реактивним двигуном, здійснює марш із Кримського півострова в Республіку Абхазія", - йдеться в повідомленні.

Після прибуття на місце підрозділи розгорнуть тимчасовий автопарк і пункти спецобраблення техніки, задіяної в процесі дезінфекції.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України засудило проведення 22 березня так званих виборів президента в окупованому Росією регіоні Грузії - Абхазії.

У МЗС наголосили, що Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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