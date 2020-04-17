ВВП України в 2020 році впаде на 4,2% і відновиться в 2021 році на 2,4%, - прогноз Мінекономіки

Такий оновлений консенсус-прогноз оприлюднило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"За прогнозами експертів, Україна буде демонструвати більш глибоке падіння, ніж світова економіка, яке становить 4,2% в 2020 році. Характер відновлення буде таким же - L-форма: вже вжиті в Україні карантинні заходи будуть додатково посилені і триватимуть до кінця другого кварталу, що матиме більш негативний вплив на економіку країни, в результаті чого відновлення буде дуже повільним", - вказується в прогнозі.
Згідно з ним, в 2021 році українська економіка повернеться до зростання і відновиться на 2,4%.
Експерти також погіршили прогноз інфляції в цьому році з 6,3% до 7%, проте в наступному році очікують її зниження до 5,9%.
Згідно з прогнозом, середньорічний обмінний курс становитиме 28,85 грн/$ в 2020 році, на кінець року прогнозується 29,5 грн/$, тоді як середньорічний курс в наступному році очікується на рівні 30 грн/$, на кінець року - 30,75 грн / $.
"Всі елементи попиту матимуть негативну динаміку, але найбільшим буде падіння інвестицій - 14,8%", - наголошується в прогнозі.
Дефіцит держбюджету становитиме 5,6% ВВП.
Згідно з консенсус-прогнозом, безробіття в Україні в 2020 році досягне 9,4%, в 2021-му - 9,1%.
При цьому реальна середньомісячна зарплата в 2020 році скоротиться на 13,9% з подальшим відновленням зростання на 3,2% в 2021 році.
Дефіцит рахунку поточних операцій в поточному році буде $ 3,9 млрд, в наступному - $ 4 млрд, або 2,8% ВВП і 2,6% ВВП відповідно, вказується в матеріалах прогнозу.
Як зазначено в консенсус-прогнозі, експорт цього року просяде на 7,9%, імпорт - на 12,2%.
Консенсус-прогноз підготовлений на підставі оновлених оцінок експертів Мінекономіки, Мінфіну, Нацбанку, а також більш як десятка державних та неурядових організацій і компаній.
Порохоботи рік тому писали, що якщо обрати Зеленського, то Україну чекає сім кар єгипетських.
І що? Де? Так, дефолт, так, коронавірус, так, Коломойський, так, корупція, Єрмаки, як сарана. Так, піщана буря. Так, легендарний неврожай попереду.
Але!
Де дощ із жаб? Немає? А! А!
Збрехали, значить.