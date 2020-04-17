Пилова буря в Києві обумовлена ​​кліматичними змінами, - Кличко

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Екологи пояснюють виникнення пилової бурі, яка вчора пронеслася Києвом, кліматичними змінами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Суха осінь, безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод. Це - причини утворення пилу, який у столицю приніс сильний вітер, що сягав у середньому 22 кілометри на годину. А пориви його були сильнішими. Ми не звикли до таких погодних стихій. Але вони трапляються все частіше", - підкреслив Віталій Кличко.

За його словами, рятувальні служби столиці розробили правила безпеки для таких випадків. Так усі вікна будинків мають бути щільно зачинені. За можливості, людям слід залишатися вдома. Якщо ж людина опинилася на вулиці, - триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев. І не паркувати авто поблизу дерев та стовпів.

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Також Кличко прокоментував падіння будівельної конструкції на Подільсько-Воскресенському мостовому переході.

"Через сильний вітер впали конструкції, зведені для робіт з антикорозійного захисту металоконструкцій арки мосту. На щастя – ніхто не постраждав. Також не пошкоджений сам міст. Зараз тривають роботи з відновлення конструкцій", - зазначив Віталій Кличко.