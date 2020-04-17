Держдума РФ спростила отримання російського громадянства для українців, що мають посвідку на проживання

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Держдума РФ спростила отримання російського громадянства для українців, що мають посвідку на проживання

Право на спрощений прийом в громадянство РФ за наявності дозволу на проживання, але без дотримання встановленого п'ятирічного терміну проживання в Росії, пропонується надати громадянам Молдови, України, Білорусі та Казахстану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдуми.

"Одночасно виключається вимога про п'ятирічний термін перебування на території Російської Федерації і підтвердження наявності законного джерела коштів для існування для повнолітніх осіб без громадянства", - йдеться в повідомленні.

Вимога про п'ятирічний термін і підтвердження джерела доходів не буде діяти і щодо іноземних громадян, які перебувають у шлюбі з громадянином РФ, які проживають на території Росії, і мають в цьому шлюбі спільних дітей, а також щодо іноземних громадян, які мають у Росії хоча б одного батька з російським громадянством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови

Нагадаємо, раніше Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови.

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Топ коментарі
+16 Агамемнон
Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 289
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17.04.2020 13:37
+12 Салаутдин
тут печенеги за половцев интерес держат.. Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 6380 Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 4351
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17.04.2020 13:36
+9 Гыг с Вами
список неполный ...
еще разрешили валежник собирать и мох...
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17.04.2020 13:42
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