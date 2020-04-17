Держдума РФ спростила отримання російського громадянства для українців, що мають посвідку на проживання

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдуми.
"Одночасно виключається вимога про п'ятирічний термін перебування на території Російської Федерації і підтвердження наявності законного джерела коштів для існування для повнолітніх осіб без громадянства", - йдеться в повідомленні.
Вимога про п'ятирічний термін і підтвердження джерела доходів не буде діяти і щодо іноземних громадян, які перебувають у шлюбі з громадянином РФ, які проживають на території Росії, і мають в цьому шлюбі спільних дітей, а також щодо іноземних громадян, які мають у Росії хоча б одного батька з російським громадянством.
Нагадаємо, раніше Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови.
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