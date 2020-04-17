Справи Майдану: повідомлено про підозру свідку в наданні неправдивих свідчень для сприяння втечі слідчого МВС

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Справи Майдану: повідомлено про підозру свідку в наданні неправдивих свідчень для сприяння втечі слідчого МВС

Повідомлено про підозру громадянину в свідомо помилковому свідченні, що сприяло звільненню з-під варти колишнього слідчого, який підозрювався в переслідуваннях протестувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, на підставі завідомо неправдивих показань свідка під присягою, слідчий суддя Печерського районного суду звільнив з-під варти колишнього слідчого Дніпровського райуправління ГУ МВС міста Києва. При цьому було встановлено, що цей правоохоронець 18 лютого 2014 року незаконно затримав та повідомив про підозру у масових заворушеннях без жодних доказів вини двом учасникам Євромайдану, а також скерував до суду клопотання про взяття їх під варту.

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За наміром сторони захисту пом'якшення запобіжного заходу мало б надати можливість підозрюваному міліціонеру втекти на тимчасово окуповану територію України. Втім завдяки зусиллям слідчих, прокурорів, працівників СБУ та Держприкордонслужби України, колишній слідчий не зміг залишити підконтрольну Україні територію і постав перед судом.

Свідкові повідомлено про підозру у свідомо помилковому показанні, що сприяло звільненню з-під варти колишнього слідчого, який підозрювався в переслідуваннях протестувальників.

Розслідування злочинів на Майдані
злочини проти Майдану Офіс генерального прокурора
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Топ коментарі
+6 Сергей Трофимов 7c913dc7
Может потому что президент в 40 миллионной стране, президент не столь многозадачен и могуществен, как принято считать ничего не смыслящими в управлении государством людьми.
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17.04.2020 14:08
+4 Valentin Nasus
Я, конечно, не хочу ни на кого намекать, но ОПЯТЬ возникает странный вопрос: почему при Порошенко мы не могли поймать генерала-предателя в СБУ? Почему нашей стране потребовались 5 лет и смена президента (на клоуна?), чтобы разоблачить лже-свидетеля, выгораживавшего подонка-следователя? Ась? Кто ответит?
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17.04.2020 14:03
+3 Йцу Кенг 07b0c614
имитируют "справедливость"......
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17.04.2020 14:00
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