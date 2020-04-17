Терористи "ЛНР" називатимуть Луганськ по-радянськи Ворошиловградом на особливі дати

2952

Ватажок терористичної організації "ЛНР" Леонід Пасічник наказав використовувати радянську назву Луганська в пам'ятні дати, присвячені Другій світовій війні.

Текст викладено на інформаційних сайтах терористів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Бойовики будуть називати місто Ворошиловградом 9 травня, коли в місті святкується російський День перемоги, 22 червня - коли відзначається День пам'яті і скорботи у зв'язку з нападом німецької армії на Радянський Союз і 14 лютого, коли відзначається звільнення міста від німців радянськими військами.

Луганськ називався Ворошиловградом в 1935-1958 і 1970-1990 роках на честь радянського військового і політичного діяча Климента Ворошилова.

Також дивіться: "У нього не було маски на обличчі", - в Празі демонтували пам'ятник радянському маршалу Конєву. ФОТОрепортаж

Ворошилов брав участь у репресіях часів правління Йосипа Сталіна. Зокрема, він брав участь у розгляді так званих розстрільних списків - переліків осіб, репресованих за санкцією членів Політбюро. Підписи в списках означали винесення обвинувального вироку. Підпис Ворошилова був на 185 списках, за якими були засуджені і розстріляні понад 18 тисяч осіб.

У його рідному Лисичанську Луганської області за радянських часів був встановлений бюст після присвоєння Ворошилову другої зірки Героя СРСР. Бюст був демонтований 13 листопада 2015 року в рамках закону України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарного режимів і заборону пропаганди їх символіки".