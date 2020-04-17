Із 20 квітня Київ запускає дитячий садок онлайн

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Із 20 квітня на базі платформи емоційної підтримки киян у період COVID-19 стартує онлайн дитячий садок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко.

За його словами, кваліфіковані та досвідчені вихователі запропонують три активності на день тривалістю 30 хвилин кожна для дітей від 4 до 6 років.

Із 20 квітня Київ запускає дитячий садок онлайн 01

У відомстві нагадали, що платформа емоційної підтримки, яку запустив на базі Моніторингового центру з протидії COVID-19 Освітній хаб столиці, має великий попит. Це – безкоштовний ресурс для киян. Утім, по допомогу звертаються не тільки кияни, а й мешканці інших міст України та навіть українці, що перебувають за кордоном. Фахівці нікому не відмовляють у допомозі.

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На платформі емоційної підтримки можна отримати емоційно-психологічну допомогу та консультації фахівців і тренерів Освітнього хабу міста Києва.

Окрім того, платформа пропонує різні онлайн курси, спортивні онлайн тренування. Також можна здійснити віртуальні екскурсії музеями столиці, подивитися вистави деяких театрів.

"Міська влада закликає дотримуватися протиепідемічних обмежень, введених у столиці та не виходити з дому без нагальної потреби. Карантин – не канікули.

Ретельне дотримання правил допоможе місту швидше повернутися до звичного життя", - йдеться в повідомленні.

Коронавірус і карантин
дитячий садок карантин навчання COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Romk@
Следующий шаг вода и еда онлайн, хоть еда онлайн у 73% уже есть, лапши на ушах обожрись.
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17.04.2020 15:20
+4 Irada
Что не так снова? Стойка на Виталю уже рефлекс по Павлову?
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17.04.2020 14:33
+4 Sasha Poberailo cf7c46fc
за виртуальный детский сад можно платить виртуальными налогами)))
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17.04.2020 14:35
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