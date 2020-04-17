Україна не досягла піку COVID-19, на свята пікнік або шашлики можуть коштувати комусь життя, - Зеленський

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Україна ще не досягла піку захворюваності, і треба бути обережними під час Великодніх і травневих свят.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Так, усі люблять весняні пікніки, всім хочеться посмажити традиційних шашликів. Ми маємо розуміти людей з цими бажаннями. Але треба доносити, що карантин – тимчасовий, але надважливий. Що сьогодні такий пікнік чи такі шашлики можуть просто коштувати комусь життя. Комунікації та роз’яснення – це надзвичайно важливо в такий складний час", – зазначив президент Володимир Зеленський.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що рівень смертності від COVID-19 в Україні становить 2,7% від кількості заражених. Цей показник значно нижчий, ніж у середньому у світі.

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