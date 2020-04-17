Танкісти зупинили прорив противника і завдали ворогу вогневого ураження: в районі проведення ООС відбулися навчання ЗСУ. ФОТОрепортаж

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У районі відведення важкого озброєння операції Об'єднаних сил було проведено планове заняття з танковим підрозділом однієї з механізованих бригад оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомляє Інформагентство АрміяInform.

"Відбити ворожий наступ і повернути позиції. Таке завдання отримали танкісти механізованої бригади, яка тримає оборону на Донецькому напрямку. Щоправда, в режимі навчань. В умовному протистоянні на військовому полігоні залучили майже до двох десятків важкої військової техніки.

За "легендою" навчань, противник вклинився в оборону наших військ та був зупинений вогнем штатних засобів підрозділів першої лінії, а також "старшого начальника".

За визначеним сигналом у вихідний район висунувся танковий підрозділ однієї із механізованих бригад. До речі, з цього моменту для танкістів почалися справжні випробування на міцність техніки і швидкість ухвалення рішень. Спершу танковий підрозділ, посилений розвідувальним взводом, дістає завдання повернути позиції. Але спочатку розвідникам доводиться виконати раптову ввідну: потрапити в засідку, відбити напад противника, евакуювати поранених і пошкоджену БМП-2", - йдеться в повідомленні.

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"Отримали наказ знищити противника. Був відправлений дозор. Були виявлені з правої сторони, з флангу, 2 протитанкові взводи, - розповідає командир взводу лейтенант Василь. - Завдали вогневого ураження по вказаних цілях, та надали цілевказівки танкістам".

Далі, за наказом, командира, розгорнувшись у бойовий порядок, підрозділ вийшов на вогневий рубіж та вогнем із танків спочатку зупинив "противника", а потім завдав вогневого ураження. Під час бою екіпажі активно застосовували різні способи пересування: "каскад", "вісімка", "карусель" та інші. Ці прийоми танкістам доводилося неодноразово застосовувати під час реальних бойових дій в 2014-2015 роках, тому командири додали їх до програми бойової підготовки. Контратакувавши противника, танковий підрозділ відновив положення по передньому краю.

У Міноборони зазначили, що під час планового заняття було відпрацьовано висування танкового підрозділу на вогневий рубіж, розгортання у ротні та взводні колони, а також елементи маршу на відстань близько 20 кілометрів.

За словами одного з керівників занять, танкісти також відпрацювали кілька нештатних ситуацій: охорона та оборона району, евакуація пораненого члена екіпажу з бойової машини та з поля бою, дії технічного підрозділу щодо "порятунку" пошкодженої техніки та тієї, яка вийшла з ладу під час "бою".













Фото: сайт Міноборони