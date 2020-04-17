Ексгендиректор "ОГХК" і його заступник завдали збитків підприємству в розмірі $12 млн, - НАБУ. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
ОГХК завдано збитків у вигляді недоотриманих доходів в розмірі $ 12 867 390.
Станом на 31.03.2019 року дебіторська заборгованість ОГХК становила 871 млн грн.
З урахуванням встановлених під час досудового розслідування причин вчинення кримінального правопорушення основними причинами, що сприяли його вчиненню є:
- збереження на керівних посадах особи, яка обґрунтовано обвинувачується в скоєнні низки корупційних злочинів не тільки на ОГХК, але і на інших стратегічних держпідприємствах;
- відсутність належного контролю з боку уповноважених службових осіб органів управління діяльності ОГХК і його посадових осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд держмайна України заявляє про рейдерське захоплення держпідприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".