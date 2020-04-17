Поліція відкрила кримінальне провадження через проведення хресної ходи на Львівщині

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення карантинних обмежень учасниками хресної ходи в місті Самбір Львівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що організатори провели хресну ходу всупереч карантинним обмеженням.

"Під час хресної ходи парафіяни однієї з церков порушували правила карантину, а саме – частина учасників ходи, яких було понад десять осіб, були без засобів індивідуального захисту (масок) та не дотримувалися соціальної дистанції", - йдеться в повідомленні.

Адмінпротоколи про порушення карантину виписали чотирьом учасникам ходи, рядовим порушникам загрожує штраф від 17 до 35 тис. гривень, посадовим особам - від 34 до 170 тис. гривень.

"Окрім того, слідчі Самбірського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від штрафу до трьох років позбавлення волі", - повідомили в МВС.

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