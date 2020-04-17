Поліція відкрила кримінальне провадження через проведення хресної ходи на Львівщині

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Поліція відкрила кримінальне провадження через проведення хресної ходи на Львівщині

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення карантинних обмежень учасниками хресної ходи в місті Самбір Львівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що організатори провели хресну ходу всупереч карантинним обмеженням.

"Під час хресної ходи парафіяни однієї з церков порушували правила карантину, а саме – частина учасників ходи, яких було понад десять осіб, були без засобів індивідуального захисту (масок) та не дотримувалися соціальної дистанції", - йдеться в повідомленні.

Адмінпротоколи про порушення карантину виписали чотирьом учасникам ходи, рядовим порушникам загрожує штраф від 17 до 35 тис. гривень, посадовим особам - від 34 до 170 тис. гривень.

"Окрім того, слідчі Самбірського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від штрафу до трьох років позбавлення волі", - повідомили в МВС.

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Коронавірус і карантин
карантин Львівщина МВС Нацполіція церква COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+10 kuba
потом эти безмозглые бегут в больницы лечиться , заражая по дороге кучу народа ... ложитесь под иконостасом и пусть вам бог поможет
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17.04.2020 15:22
+8 Шрек Баблокат


Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53 6 год

Керівник протоколу РПЦ Андрій Бондаренко хворий на коронавірус. А це значить що майже напевно що хворий і сам генерал ФСБ Гундяєв (позивний "патріарх Кирило")...

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Поліція відкрила кримінальне провадження через проведення хресної ходи на Львівщині - Цензор.НЕТ 9338
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17.04.2020 15:27
+4 Garry Grant
Какие ставки на рпцфсб?
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17.04.2020 15:21
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