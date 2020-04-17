70% українців побоюються віялових відключень електроенергії, - дослідження

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70% українців побоюються віялових відключень електроенергії, - дослідження

70% українців очікують, що через зростання заборгованості населення за спожиту електроенергію під час карантину почнуться віялові відключення електрики.

Такі дані отримала онлайнплатформа Gradus в результаті дослідження, проведеного 12 квітня, передає Обозреватель.

Відповідаючи на запитання, наскільки можливі віялові відключення світла енергокомпаніями, до яких вони змушені будуть вдатись у зв’язку зі зменшенням платежів споживачів, 46% опитаних зазначили, що вважають їх дуже ймовірними, ще 24% – швидше ймовірними.

Дослідження є спільним проєктом Медіа Групи Україна і дослідницької компанії Gradus Research, проведеним на базі онлайн-платформи Gradus, 12 квітня методом самозаповнення. Обсяг вибірки – 1000 респондентів у віці від 18 до 60 років у містах з населенням понад 50 тисяч. Похибка вибірки не перевищує 3,12%.

Нагадаємо, у зв'язку з встановленим в країні карантином Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямовані на попередження виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", який забороняє відключати споживачів від комунальних послуг, а також нараховувати їм штрафи і пені за затримку або несплату вартості цих послуг, на період карантину та впродовж місяця після нього.

Раніше голова правління АТ "Чернігівобленерго" Михайло Ільницький заявив, що через низький рівень оплати населенням за спожиту електроенергію та кризу в енергогалузі компанія не має коштів на ремонт мереж. А керівник "Житомиробленерго" Олексій Шекета повідомив, що через зменшення платежів за спожиту електроенергію вони можуть запровадити віялове вимкнення електропостачання для підприємств та побутових споживачів.

Раніше ексміністр ЖКГ та народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що криза неплатежів була спровокована популістськими заявами голови парламентського комітету Андрія Геруса.

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Топ коментарі
+29 Bogdan_
70% украинцев опасаются веерных отключений электроэнергии, – исследования - Цензор.НЕТ 1674
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17.04.2020 15:23
+12 Who's Here
То есть вместо обещанных низких тарифов и высоких зарплат зебилы сделали все наоборот и теперь у почти 73% зебобиков нет денег на оплату тарифов?
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17.04.2020 15:24
+9 Nikolay Bilyi
Конєшно же нєт. Во всех бєдах віноват тєпєрь Коронавірус, ну і конєшно, по традіциі сам Порошенко. А мудрий нарід в очєрєдной раз бил подло і цинічно обманут!
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17.04.2020 15:30
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