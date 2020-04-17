Головний санлікар Житомирщини Парамонов вимагає на 10 днів зупинити рух приватного транспорту і закрити всі підприємства. ДОКУМЕНТ

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Для боротьби з поширенням COVID-19 головний санітарний лікар Житомирщини розпорядився зупинити рух усіх видів пасажирського і приватного транспорту, а для машин, яким все ж таки необхідно їздити, запровадити спецперепустки. Також він вимагає припинити діяльність усіх підприємств і організацій.

Постанову від 16 квітня за підписом Зіновія Парамонова опублікував у Телеграмі депутат СН Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що обмеження мають діяти з 17 по 27 квітня.

"Припинити рух усіх видів пасажирського (міського і міжміського) і приватного транспорту на території Житомирської області. Припинити в'їзд і виїзд пасажирського та приватного транспорту з м.Житомира, м. Бердичева, м. Коростеня, м. Малина, крім транспорту, що має спеціальні перепустки", - йдеться в постанові.

Також головний санітарний лікар вимагає "припинити діяльність усіх підприємств, установ, організацій, торгових об'єктів Житомирської області, крім тих, що забезпечують життєдіяльність населеного пункту (аптеки, енерго-, газо-, водопостачання, телекомунікаційні мережі)".

Забезпечувати громадян продуктами Парамонов пропонує за допомогою інформаційних центрів, які прийматимуть замовлення на продукти, предмети першої необхідності та медикаменти.

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Доставляти їх громадянам він вважає за необхідне додому, задіявши в цьому автомобілі підприємств, установ та організацій, а також уклавши з магазинами договори про адресну доставку продуктів.

"Місцева влада відмовляється виконувати постанову", - зазначив у телеграмі Качура, який опублікував документ.