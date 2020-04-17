На Буковині помер 37-річний пацієнт з підозрою на коронавірус

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На Буковині помер 37-річний пацієнт з підозрою на коронавірус

У Чернівецькій області помер 37-річний пацієнт з підозрою на коронавірус, який був у реанімації з двосторонньою пневмонією.

Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що чоловік з учорашнього дня перебував у реанімації з двосторонньою пневмонією.

"У Глибоцькій центральній районній лікарні помер пацієнт із підозрою на COVID-19. Чоловік 1983 року народження із Волоки Глибоцького району захворів 9 квітня. До лікарні його госпіталізували 13 квітня. Учора стан недужого погіршився, його перевели до реанімаційного відділення. Мав гостру двосторонню пневмонію", - повідомили в ОДА.

Також читайте: У Чернівецькій області 22 пацієнти перебувають у реанімації, 10 - підключені до ШВЛ

Коронавірус і карантин
Буковина карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 MrC
Краткий обзор лахтинской методички?)))
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17.04.2020 16:33
+1 Саня Корона
В Швейцарии количество госпитализированных не растёт. Несколько клиник этой страны и Германии сократили рабочее время из-за снижения до 80% количества пациентов.
Исследователи пришли к выводу, что ситуация стабилизировалась еще до блокировки населения. Другой исследователь утверждает, что отчёт Минздрава о COVID-19 «научно несбалансирован и вводит в заблуждение», а меры властей «безответственны и нагнетают страх».
Журнал Infosperber пишет, что «вместо информирования власти проводят PR-кампанию», нагнетая страх вводящими в заблуждение цифрами и графиками. Журнал Ktipp: «Власти предоставляют вводящую в заблуждение информацию.»
Врачи в открытом письме министру здравоохранения говорят о росте тревоги и панических атак у населения. «И это в связи с вирусом, опасность которого, по нашему мнению, существует в Швейцарии только в СМИ и в наших головах».
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17.04.2020 16:30
+1 Саня Корона
Открою секрет. Молодые умирали и до коронавирусу просто это не афишировалось. Если тебя удивляет смерть 37 летнего на страну с населением 40 млн то это очень станно
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17.04.2020 16:31
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