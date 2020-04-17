На Буковині помер 37-річний пацієнт з підозрою на коронавірус

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У Чернівецькій області помер 37-річний пацієнт з підозрою на коронавірус, який був у реанімації з двосторонньою пневмонією.

Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що чоловік з учорашнього дня перебував у реанімації з двосторонньою пневмонією.

"У Глибоцькій центральній районній лікарні помер пацієнт із підозрою на COVID-19. Чоловік 1983 року народження із Волоки Глибоцького району захворів 9 квітня. До лікарні його госпіталізували 13 квітня. Учора стан недужого погіршився, його перевели до реанімаційного відділення. Мав гостру двосторонню пневмонію", - повідомили в ОДА.

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