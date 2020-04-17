Карантин продовжать, якщо кількість хворих COVID-19 зростатиме більш ніж на 2% від усіх інфікованих, - Ляшко

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Продовження карантину залежатиме від того, чи відбудеться в Україні стрімкий стрибок кількості захворювань після святкування Великодня чи ні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, якщо кількість нових хворих зростатиме більш ніж на 2% від усіх інфікованих, то карантинні заходи продовжать, адже в такому випадку система охорони здоров'я може не впоратися.

"Щодо продовження карантину ми будемо комунікувати ближче до наступної середи, після Великодня. Подивимося, що відбуватиметься у великодні свята і як люди будуть дотримуватися карантинних заходів. Тим часом ми розробляємо різні сценарії виходу з карантину. Буде відбуватися пом’якшення", – зазначив Ляшко.

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За словами Віктора Ляшка, Україна нині тестує на COVID-19 усіх, хто цього потребує і лише за алгоритмами ВООЗ. Станом на зараз проводяться 5 тисяч тестів на добу.

"Щодо масового тестування, то за один день 40 мільйонів українців ми не протестуємо. Проведення тестування людям, які не були в контакті з хворими, або не мають симптомів, буде робити оманливе відчуття безпеки. Людина протестується в перші 3-4 дні інкубаційного періоду, буде відчувати, що повністю здорова і порушуватиме режим самоізоляції", – пояснив він.

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