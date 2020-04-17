Україна може залишитися цього року без благодатного вогню, - митрополит Епіфаній

Про це предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Вже склалася така благочестива традиція, що кожного року привозять благодатний вогонь з храму Воскресіння Христового, із Кувуклії, Гробу Господнього, який сходить кожного року під час богослужіння у Велику суботу. В цьому році невідомо, чи ми будемо мати благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому", – сказав він.
Єпіфаній уточнив, що надходила пропозиція найняти чартер, щоб доставити благодатний вогонь в Україну, однак він схильний відмовитися від цієї пропозиції.
"Я схильний до того, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів. І тому я не впевнений, що буде привезено благодатний вогонь", — пояснив предстоятель ПЦУ.
Водночас Епіфаній повідомив про плани провести переговори з представниками влади про необхідність привезти вогонь для всіх церков або не завозити його взагалі. Раніше посольство Ізраїлю в Україні повідомило, що сходження благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.
Також повідомлялося, що представники ПЦУ передали послу Ізраїлю в Україні лампадку для благодатного вогню.