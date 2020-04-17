Десять поранених у зоні ООС військовослужбовців евакуйовані санавіацією з Харкова до Києва. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
У Харкові військові лікарі стабілізували стан поранених і підготували до наступного етапу лікування.
Так, медичним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України десять поранених та двоє хворих військовослужбовців прибули до військового сектору аеродрому "Бориспіль", а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" у Києві.
"Наразі українські воїни розміщенні у відділеннях центру та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. На даний час поранені та хворі забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації", - йдеться в повідомленні.