Німеччина стоїть на боці України в питанні продовження санкцій проти Росії, - посол Фельдгузен

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Німеччина стоїть на боці України в Європейському Союзі в питанні продовження санкцій проти Російської Федерації.

Про це заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми переконуємо наших партнерів, і я знаю, що ми стоїмо на боці України в ЄС щодо санкцій проти Росії. Ми справді боремося, щоб ЄС і надалі підтримував ці санкції, тому що ми теж вважаємо, що вони важливі й необхідні, оскільки ситуація на Донбасі та в Криму, на жаль, не змінилася", - сказала вона під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму на тему: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби та розрухи?" в п'ятницю.

Фельдгузен зазначила, що Німеччина передала захисний одяг для ДСНС України та іншу допомогу для ліквідації пожеж в Україні.

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"Це маленька допомога, але ми весь час думаємо про Україну, і ми це надалі будемо робити", - додала дипломат. Крім того, вона наголосила, що Україна є дуже важливим партнером Німеччини.

"Україна для нас дуже важливий партнер. ЄС, особливо Німеччина, стоїть пліч-о-пліч з Україною. І навіть якщо ми іноді критикуємо, це наша конструктивна критика, ми так вважаємо. Це не означає, що ми не ваші партнери й іноді ваші друзі. Ні. Наш канцлер справді дуже велика подруга України, й це одна причина, чому ми так близько співпрацюємо, і це теж причина, чому я так рада бути зараз послом в Україні - тому що ми тісно співпрацюємо, і ми дуже плідно співпрацюємо", - сказала посол.