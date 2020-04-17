Ексспівробітникові "Беркута" повідомлено про підозру у справі про розгін Майдану 30 листопада 2013 року, - ДБР

513

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому міліціонеру роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в місті Києві за розгін мирних зборів на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року підозрюваний перевищив свої службові повноваження та здійснив адміністративне затримання учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання експравоохоронець застосував до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодив організації та проведенню зборів", - говориться в повідомленні.

Експравоохоронець підозрюється у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалось насильством, службовому підробленні та перешкоджанні проведенню зборів (ч. 2 ст. 365 та ч. 1 ст. 366, ст. 340 Кримінального кодексу України).

Читайте також: Справи Майдану: повідомлено про підозру свідку в наданні неправдивих свідчень для сприяння втечі слідчого МВС