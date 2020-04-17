Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ поблизу Опитного, Гнутового і Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ОС

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Упродовж 17 квітня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Всі ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентрОС.

Так, поблизу Опитного з напрямку населеного пункту Веселе противник застосував автоматичні станкові гранатомети.

Біля Гнутового окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру.

Для провокацій українських підрозділів, які тримають оборону в Старогнатівці, загарбники використовували великокаліберні кулемети.

Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни припинили обстріли російських найманців. Втрат серед українських воїнів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується.

Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються всі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Підсумки за минулу добу

16 квітня збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил з автоматичного станкового гранатомета. Факт ворожого вогню було зафіксовано недалеко від населеного пункту Піски.

За даними розвідки, вчора наші підрозділи, ведучи оборонні дії, поранили одного російського найманця.

За минулу добу представники Національної поліції в районі проведення операції Об'єднаних сил розкрили серед цивільного населення 3 пограбування, 2 шахрайства, 6 крадіжок, 1 факт незаконного обігу зброї та 8 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 59 адміністративних правопорушення.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування громадяни не перетинали.