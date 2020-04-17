"Якщо не спрацюють протикашлеві, будемо пробувати барокамеру", - лікарі не можуть зупинити кашель у хворої на COVID-19 14-річної дівчинки

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"Якщо не спрацюють протикашлеві, будемо пробувати барокамеру", - лікарі не можуть зупинити кашель у хворої на COVID-19 14-річної дівчинки

Киянка Лана Максимова, її чоловік і дочка майже 2 місяці хворіють на коронавірусну хворобу. Жінка вважає, що за цей час вони встигли перехворіти двічі. У 14-річної Даші ніяк не проходить надсадний кашель.

Про свою боротьбу з хворобою Лана пише у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. 17 квітня, за її словами - 29-й день другої хвилі захворювання.

"Весь тиждень провели в денному стаціонарі, доньці крапельницями намагалися вгамувати кашель. Ніщо не спрацювало. Лор, алерголог, пульмонолог, гастроентеролог по своїй частині нічого не знайшли, що може його провокувати. Дочка навіть ковтнула зонд, щоб виключити рефлюкс", - написала Максимова.

За словами жінки, кашляти доньці просто "нічим". "Зупинилися на тому, що covid зачепив периферичні нервові закінчення в зоні трахеї, які, судячи з її ранішого кашлю, близько розташовані", - поділилася вона.

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Лана пише, що кашель її дочки чутно в коридорі лікарні, як тільки піднімаєшся на поверх, а на задній стінці горла дівчинки з'явилися крововиливи.

"Я вже думаю, що якщо не спрацюють протикашлеві, то будемо пробувати барокамеру. Потрібно з лікарями порадитися, як у covid випадках. Раніше дітей піднімали на літаку, якщо кашель був незрозумілий", - зазначила Максимова.

Сама жінка скаржиться на запалені підщелепні лімфовузли.

Історію боротьби Лани Максимової і її сім'ї з COVID-19 можна прочитати тут.

Якщо не спрацюють протикашлеві, будемо пробувати барокамеру, - лікарі не можуть зупинити кашель у хворої на COVID-19 14-річної дівчинки 01Якщо не спрацюють протикашлеві, будемо пробувати барокамеру, - лікарі не можуть зупинити кашель у хворої на COVID-19 14-річної дівчинки 02

Коронавірус і карантин
карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+21 18c49ed2
Здоровья малышке. Пусть поправляется.
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17.04.2020 18:32
+11 я гражданин Украины
звоніть в Чикаго ....звоніть в наше Посольство в США - чи можливо спасати Дитину цим ..."Remdesivir"

МАЙЖЕ ВСІ ПАЦІЄНТИ ОДУЖАЛИ: У США УСПІШНО ВИПРОБУВАЛИ ПРЕПАРАТ ВІД КОРОНАВІРУСУ

У США провели успішні попередні випробування щодо ліків проти коронавірусної інфекції.
Про це пише CNN.
Зазначено, що пацієнти хворі на Covid-19, які отримували експериментальний препарат під назвою "Remdesivir", швидко одужували, більшість людей їхала додому за лічені дні.
"У всіх пацієнтів, які брали участь у клінічному випробуванні препарату, були важкі респіраторні симптоми та лихоманка, але вони змогли вийти з лікарні після менш ніж тижневого лікування. Найкраща новина полягає в тому, що більшість наших пацієнтів вже виписані, що чудово. У нас загинуло лише двоє пацієнтів", - сказала доктор Кетлін Маллен, спеціаліст з інфекційних хвороб Чиказького університету, яка очолює клінічні випробування.
Ще в лютому Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що "Remdesivir виявив потенціал проти коронавірусу.
"Більшість наших пацієнтів є важкими, і більшість з них одужує за шість днів, тому тривалість терапії не повинна перевищувати 10 днів", - сказала Маллен.
Зазначено, що наразі існує точної терапії проти захворювання на Covid-19, яке може викликати важку пневмонію та гострий респіраторний дистрес-синдром у деяких пацієнтів. Але Національний інститут охорони здоров'я організовує випробування кількох препаратів та інших методів лікування, серед яких і "Remdesivir".
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17.04.2020 18:39
+8 Pravda M
Попомой - это слово из лексикона ватников-украинофобов. Типа, хохлы отсталые в Европе жопы моют. Ты это имел в виду? А ты видел, что в твоей любимой процветающей России творится и сколько там больных?
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17.04.2020 18:39
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