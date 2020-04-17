"Якщо не спрацюють протикашлеві, будемо пробувати барокамеру", - лікарі не можуть зупинити кашель у хворої на COVID-19 14-річної дівчинки

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Киянка Лана Максимова, її чоловік і дочка майже 2 місяці хворіють на коронавірусну хворобу. Жінка вважає, що за цей час вони встигли перехворіти двічі. У 14-річної Даші ніяк не проходить надсадний кашель.

Про свою боротьбу з хворобою Лана пише у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. 17 квітня, за її словами - 29-й день другої хвилі захворювання.

"Весь тиждень провели в денному стаціонарі, доньці крапельницями намагалися вгамувати кашель. Ніщо не спрацювало. Лор, алерголог, пульмонолог, гастроентеролог по своїй частині нічого не знайшли, що може його провокувати. Дочка навіть ковтнула зонд, щоб виключити рефлюкс", - написала Максимова.

За словами жінки, кашляти доньці просто "нічим". "Зупинилися на тому, що covid зачепив периферичні нервові закінчення в зоні трахеї, які, судячи з її ранішого кашлю, близько розташовані", - поділилася вона.

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Лана пише, що кашель її дочки чутно в коридорі лікарні, як тільки піднімаєшся на поверх, а на задній стінці горла дівчинки з'явилися крововиливи.

"Я вже думаю, що якщо не спрацюють протикашлеві, то будемо пробувати барокамеру. Потрібно з лікарями порадитися, як у covid випадках. Раніше дітей піднімали на літаку, якщо кашель був незрозумілий", - зазначила Максимова.

Сама жінка скаржиться на запалені підщелепні лімфовузли.

Історію боротьби Лани Максимової і її сім'ї з COVID-19 можна прочитати тут.