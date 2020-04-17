Досудове розслідування стосовно двох посадовців СЗР, які уклали фіктивний договір на 2,2 млн грн, завершено, - САП

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16 квітня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі колишніх посадовців Служби зовнішньої розвідки України, підозрюваних у скоєнні заздалегідь нездійсненної закупівлі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці САП.

У повідомленні зазначається: "Наразі колишньому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України (далі — СЗРУ), колишньому посадовцю СЗРУ, колишньому виконувачу обов’язків директора державного підприємства та їх захисникам відкрито матеріали справи для ознайомлення.

Після ознайомлення обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті".

У САП зауважують: "Як вже повідомлялось, слідством встановлено, що у серпні - грудні 2014 року службовці Служби розвідки, зловживаючи своїм службовим становищем, організували державну закупівлю обладнання.

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В результаті СЗРУ уклала з одним із державних підприємств договір із постачання обладнання та, всупереч нормативним документам, за ще не отримане обладнання СЗРУ внесла повну передплату.

Проте з'ясувалося, що підприємство умови договору не виконало - обладнання не поставило та фактично і не могло поставити. А отримані кошти керівник держпідприємства легалізував, перерахувавши на рахунки компаній з ознаками фіктивності.

Як наслідок, інтересам держави в особі СЗРУ завдано 2,2 млн гривень збитків, що встановлено економічною експертизою".

"Дії колишніх службовців Служби розвідки кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Виконувачу обов’язків директора державного підприємства інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України", - резюмували в САП.