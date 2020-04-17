Мер Олевська на Житомирщині підозрюється в розкраданні 650 тис. грн під час фіктивного ремонту доріг, - СБУ. ФОТО

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Співробітники Служби безпеки України підозрюють мера Олевська у розтраті коштів міського бюджету, виділених на капітальний ремонт автомобільної дороги у районному центрі Житомирщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства, у середині грудня 2018 року між міською радою та київською комерційною структурою було укладено договори вартістю майже 650 тис. гривень на проведення капітального ремонту дороги на одній із вулиць райцентру. Співробітники СБ України під час перевірки об’єкта будівництва зафіксували відсутність виконання будь-яких робіт. Натомість в актах приймання всі будівельні роботи за цим договором значилися як повністю зроблені.

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Правоохоронці задокументували, що підрядник діяв за домовленістю із мером Олевська та підприємцем-інженером із технічного нагляду, який є депутатом міської ради. Наступного після укладання договору дня інженер виготовив недостовірні документи про вартість виконаних робіт із капітального ремонту дороги та витрати на матеріали. Чиновники, до обов’язків яких належить перевірка якості й обсягів виконаних робіт, того ж дня ці документи підписали. Через чотири дні після візування посадовцями недостовірних документів всі "будівельні роботи", а також послуги із технологічного нагляду за їх якісним виконанням були повністю профінансовані із міського бюджету.

Експертиза підтвердила, що через оборудку фігурантів справи бюджету Олевська було завдано збитки на майже 650 тис. гривень.

Прокуратурою Житомирської області міському голові та керівнику підприємства-підрядника повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Депутату Олевської міської ради, який мав забезпечити технічний нагляд за будівництвом, інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.