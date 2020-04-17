США вимагають від Китаю інформацію про походження коронавірусу, - Помпео

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США продовжують вимагати від Китаю пояснень із приводу причин виникнення коронавірусу COVID-19, повідомив у п'ятницю держсекретар США Майк Помпео в ефірі телеканалу Fox Business.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це стосується науки і епідеміології. Нам потрібно зрозуміти, що сталося для того, щоб скоротити ризик для американців у найближчі дні, тижні й місяці та відновити світову економіку. Це дуже важливо", - заявив Помпео в ефірі телеканалу.

За словами голови держдепу, адміністрація президента США Дональда Трампа "все ще намагається" отримати від Китаю дозвіл на огляд експертами лабораторії, з якої, на думку Вашингтона, почав поширюватися коронавірус COVID-19.

Помпео наголосив, що "наразі стало гранично зрозуміло, що Комуністична партія Китаю і Всесвітня організація охорони здоров'я не донесли цю інформацію (про вірус - ред.) до міжнародної громадськості, як від них було потрібно".

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Він зазначив, що саме через те, що Китай приховує інформацію про COVID-19, світ зіткнувся з "цією глобальною пандемією".

Напередодні Помпео заявив, що вважає, що Китай має нести відповідальність за те, що не в повному обсязі надав наявну в його розпорядженні інформацію про коронавірус COVID-19.

"Китайський уряд має сказати правду, і його варто притягнути до відповідальності", - заявив голова держдепу в ефірі телеканалу Fox News.

За його словами, він провів численні бесіди з колегами з різних країн світу. "Всі вони теж бачать відсутність своєчасної загальної інформації. Це не просто поставило під загрозу американців, це поставило під загрозу людей у всьому світі", - зазначив Помпео.

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Раніше американський телеканал CNN повідомляв, що влада США вивчає версію того, що джерелом COVID-19 був не ринок в Ухані, а лабораторія в цьому самому місті. У Вашингтоні не вважають, що вірус пов'язаний із якою-небудь роботою над біологічною зброєю, його поширення, мабуть, було випадковістю, зазначає CNN. Таку теорію просувають прихильники президента США Дональда Трампа, зокрема деякі республіканці в Конгресі.

Телеканал Fox News із посиланням на джерела, в свою чергу, повідомляв, що коронавірус COVID-19 зберігався в лабораторії в Ухані, й "нульовим пацієнтом" був її працівник. За даними джерел телеканалу, на уханьському ринку, який спочатку вважався місцем походження вірусу, ніколи не продавали кажанів, а за допомогою цієї версії Китай намагався відвернути увагу від лабораторії.