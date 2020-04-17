"Це самісіньке дно фракції СН", - "слуга народу" Богуцька про Дубінського, Бужанського і деяких інших колег по фракції

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Депутат "Слуги народу" Ліза Богуцька різко висловилася проти своїх колег по фракції Олександра Дубінського, Антона Бужанського, Антона Полякова та Ольги Василевської-Смаглюк.

Свою позицію Богуцька висловила в коментарі у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Так, депутат різко відреагувала на пост колишнього заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе. Той поскаржився, що депутат СН Василевська-Смаглюк звинуватила його в провалі реформи прокуратури.

"Головне, що їх позбутися неможливо. Вона, Дубіна, Бужанський - це самісіньке дно фракції СН", - написала Богуцька в коментарі.

Також депутатці не до вподоби дії її колеги Антона Полякова, що зареєстрував понад 6 тисяч поправок до "антиколомойського" закону.

"Урод кончений", - прокоментувала Богуцька дії Полякова під постом у свого колеги по фракції Віталія Безгіна.







