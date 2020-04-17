У монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус

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У монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус

В Одеській області виявлено ще 4 нові випадки COVID-19 за добу, 3 з них у Теплодарському жіночому монастирі (УПЦ МП).

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Антикризовий штаб Одеської області.

У повідомленні зазначається: "В Одеській області виявлено ще 4 нові випадки COVID-19. Це крім тих 93, які були озвучені вранці.

Таким чином, у нашому регіоні вже 97 осіб хворі на COVID-19. З них 33 - в Одесі, 25 в Подільську. Вік наймолодшого хворого - 3 роки, найстаршого - 87 років.

Крім того, серед "новеньких" - три представниці УПЦ МП із Теплодара. Раніше в Теплодарському жіночому монастирі хвороба була виявлена ​​в однієї з черниць".

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Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+19 Bogdan_
В монастыре УПЦ на Одесчине у трех монашек обнаружен коронавирус - Цензор.НЕТ 6015
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17.04.2020 19:30
+15 Вася Шевченко f77d76ba
гусары, молчать!!!
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17.04.2020 19:31
+6 Ali Hasan
І з ким були ті монашки?
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17.04.2020 19:33
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