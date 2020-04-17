Зеленський доручив Єрмаку керувати підготовкою щорічного послання президента Раді. ДОКУМЕНТ

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Зеленський доручив Єрмаку керувати підготовкою щорічного послання президента Раді. ДОКУМЕНТ

Президент Володимир Зеленський поклав на керівника Офісу президента Андрія Єрмака керівництво підготовкою проєкту щорічного Послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Відповідне розпорядження №275/2020-рп опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Затвердити в складі робочої групи з підготовки проєкту щорічного Послання президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі - робоча група) Єрмака Андрія Борисовича - Керівника Офісу президента України, призначивши його керівником робочої групи і поклавши на нього керівництво підготовкою проєкту", - сказано в документі.

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Зеленський також доручив вивести зі складу робочої групи керівника колишнього ОП Андрія Богдана, звільнивши його від виконання обов'язків керівника цієї робочої групи.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.

Зеленський доручив Єрмаку керувати підготовкою щорічного послання президента Раді 01

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Топ коментарі
+21 Banderovec UA
НЕТ СЛОВ .... )))
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17.04.2020 20:11
+18 Яр Холодний
Зеленский: "Господин Ермак, и чтобы послание было этаким добротным, клюква - развесистой, а лапша - длинной, эластичной, и красиво, волнами, вешалась на уши...".
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17.04.2020 20:14
+15 SANDY
ще краще було б це доручити "мертвому" брату дЄрмака.....
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17.04.2020 20:11
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