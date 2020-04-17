Зеленський доручив Єрмаку керувати підготовкою щорічного послання президента Раді. ДОКУМЕНТ

1600

Президент Володимир Зеленський поклав на керівника Офісу президента Андрія Єрмака керівництво підготовкою проєкту щорічного Послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Відповідне розпорядження №275/2020-рп опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Затвердити в складі робочої групи з підготовки проєкту щорічного Послання президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі - робоча група) Єрмака Андрія Борисовича - Керівника Офісу президента України, призначивши його керівником робочої групи і поклавши на нього керівництво підготовкою проєкту", - сказано в документі.

Читайте також: Це позитивно вплине на роботу ОП, - Разумков про призначення Єрмака

Зеленський також доручив вивести зі складу робочої групи керівника колишнього ОП Андрія Богдана, звільнивши його від виконання обов'язків керівника цієї робочої групи.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.