Шмигаль провів нараду з мерами міст щодо питань фінансування боротьби з COVID-19 і стану місцевих бюджетів

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 17 квітня провів селекторну нараду з очільниками міст - членами Асоціації міст України у п'ятницю, 17 квітня. Під час наради обговорювалися питання, що стосуються фінансування заходів щодо протидії коронавірусу, стану місцевих бюджетів та господарських проблем міст.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

У нараді також взяли участь перший заступник голови Офісу президента України Сергій Трофімов, очільник Києва Віталій Кличко як голова Асоціації міст України, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Прем'єр-міністр одразу заявив, що найперша проблема, яка сьогодні є, – це дотримання карантинних обмежень та безпечне проходження святкових днів.

Вже у середу на своєму черговому засіданні Уряд затвердить порядок розподілу коштів, направлених на боротьбу з COVID-19. Всі лікарі, які дотичні до боротьби з коронавірусом, мають отримати підвищену заробітну плату. Це повністю екстрена медицина та лікарі всіх медичних закладів, які визначені як опорні.

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Під час наради міські голови порушили питання щодо наповнення місцевих бюджетів. Шмигаль повідомив, що кошти з Фонду по боротьбі з коронавірусом та його наслідками будуть направлені на медицину та доплати лікарям, а отже – повернуться у регіони.

Міські голови також порушили питання щодо можливості отримання кредитних канікул для міст по проектах, які проводять спільно зі Світовим банком, ЄБРР та іншими міжнароними фінансовими організаціями.

"Уряд готовий виступити посередником у перемовинах для того, аби централізовано залучити кошти для міст. Міжнародні фінансові організації пропонують різні види допомоги державі. Ми запропонуємо, щоб вони цю допомогу спрямували, наприклад, не на закупівлі, а на відшкодування частини відсотків по кредитах, щоб зняти з міст це навантаження", – сказав прем'єр.

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