У разі непокори людей і їхнього скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС

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В разі непокори людей та їхнього великого скупчення під час великодніх свят поліція буде залучати сили спеціального призначення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

За його словами, зараз до охорони громадського порядку та забезпечення дотримання карантину залучено майже 30 000 правоохоронців.

"Крім цього, в разі якихось додаткових дій або за необхідності буде залучатися більша кількість особового складу", — сказав Тандіт.

Він розповів, що за статистикою люди частіше ходять до церкви у західних регіонах, тому скупчення людей більш ймовірно будуть саме там.

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"Ми попереджаємо людей. Також ми на постійному контакті з ієрархами церков, я практично щогодини спілкуюсь зі священиками різних конфесій, зокрема з очільниками церков. Можу сказати, що у цих областях ми план розробили", — зауважив радник глави МВС.

Тандіт уточнив, що говорив про це з очільником Нацполіції Ігорем Клименком, й той заявив, що в разі непокори поліція діятиме згідно з постановою Кабміну №211.

"Ми будемо зупиняти цих людей, у місцях масового скупчення людей будемо використовувати сили спеціального призначення", — наголосив він.

Крім цього, радник МВС нагадав, що попереду ще мусульманські свята, до них правоохоронці також готуються.

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