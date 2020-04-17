На Київщині рятувальники щогодини отримують інформацію про нові займання. - ДСНС

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На Київщині рятувальники практично кожну годину отримують повідомлення про займання трав'яного настилу. Зараз ситуація контролюється.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske заявила прессекретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторія Рубан.

"Упродовж доби (17 квітня) виявлялися займання трав'яного настилу, виїжджали підрозділи. Ситуація контролюється. Всі ділянки вже ліквідовано зараз", - зазначила вона.

Також Рубан додала, що 16 квітня рятувальники Київщини 27 разів виїжджали на гасіння сухостою, 17 квітня (станом на 18:30 - ред.) випадків було менше. Водночас в Іванківському районі сьогодні вогонь упритул наблизився до села Тетерівське. Також горіли господарські будівлі.

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