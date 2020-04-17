Біля позицій ЗСУ на Луганщині виявлено протипіхотну вистрибуючу міну російського виробництва, - прокуратура. ФОТО

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Правоохоронці задокументували черговий факт поставки Російською Федерацією озброєння підконтрольним їй незаконним збройним формуванням у Луганській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Під час розмінування територій поблизу бойових позицій ЗСУ, розташованих в с. Кримське Новоайдарського району Луганської області, було виявлено військовий засіб ураження виробництва РФ ОЗМ-72 - протипіхотну осколкову вистрибуючу міну кругового ураження. Згаданий боєприпас не виготовляється в Україні і не перебуває на озброєнні Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, міни такого типу застосовуються представниками незаконних збройних формувань, контрольованих РФ.

Отримані речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за фактами ведення агресивної війни, а також порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України). Надалі вони будуть передаватися в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території України.

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