Увечері 17 квітня Київ знову очолив світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям

2324 17
Увечері 17 квітня Київ знову очолив світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям

Київ увечері в п'ятницю знову став містом із найбільш забрудненим повітрям у світі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані рейтингу компані IQAir.

При допустимій нормі індексу забруднення в 50 в української столиці цей показник становить 324.

У п'ятірку рейтингу, крім Києва, також увійшли китайські Шанхай, Чунцин і Ханчжоу, а також тайський Чіангмай. Зазначимо, що якість повітря в цих містах удвічі краща, ніж у Києві.

Читайте також: У повітрі Києва спостерігається поступова нормалізація ситуації, - КМДА про смог у столиці

Увечері 17 квітня Київ знову очолив світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям 01

Пожежі в зоні ЧАЕС
Київ пожежа смог екологія
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4 Mr Vice President
1000 больных врачей коронавирусом
Киев в 2 раза грязнее самых грязных городов мира

Зеленое чучело скачет рассказывая, что имея силовой блок + монобольшинсттво, не способно НИЧЕГО поделать. Так НЕХРЕНА ты лезло во власть?
показати весь коментар
17.04.2020 22:17
+2 ggl chrm
Леса жгут, а скоморох отжигает в Карпатах.
показати весь коментар
17.04.2020 22:27
+1 tata0304@ukr.net
Нужно вылавливать и покуда ввесь ущерб не выплатит с тюряги невыпускать.
показати весь коментар
17.04.2020 22:28
Дивитись коментарі