Увечері 17 квітня Київ знову очолив світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям

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Київ увечері в п'ятницю знову став містом із найбільш забрудненим повітрям у світі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані рейтингу компані IQAir.

При допустимій нормі індексу забруднення в 50 в української столиці цей показник становить 324.

У п'ятірку рейтингу, крім Києва, також увійшли китайські Шанхай, Чунцин і Ханчжоу, а також тайський Чіангмай. Зазначимо, що якість повітря в цих містах удвічі краща, ніж у Києві.

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