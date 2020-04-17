Німеччина передасть ДСНС спецавтомобіль, дозиметри і пожежні рукави для боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні

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Німеччина передасть ДСНС спецавтомобіль, дозиметри і пожежні рукави для боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні

За дорученням Федерального уряду Німецьке товариство міжнародного співробітництва передасть, починаючи з 17 квітня, Державній службі України з надзвичайних ситуацій спеціальне обладнання для локалізації лісових пожеж у Чорнобильській зоні.

Про це повідомляється на сайті посольства ФРН в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Німеччина передасть ДСНС спецавтомобіль, дозиметри і пожежні рукави для боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні 01

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Допомога включає 80 дозиметрів для вимірювання радіоактивності і близько 15 км пожежних рукавів. Крім того, проводиться закупівля пожежної автоцистерни, спеціально обладнаної для лісових і рослинних пожеж. Допомога становить 230 тис. євро.

Від імені Федерального уряду Німеччини ДСНС отримала минулого тижня для боротьби з COVID-19 захисні маски, захисні костюми, а також переносні дезінфікуючі апарати на суму 175 тис. євро.

Допомога Україні
Німеччина допомога зона відчуження ДСНС
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Топ коментарі
+4 Rino Onix
Может реально запросить помощь в ЕС, что бы помогли нам с этими пожарами, а то как то сами мы не справляемся.
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17.04.2020 22:14
+3 Svitanok
олень, ягель - - это на твоей исконной паРаша.сру...
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17.04.2020 22:28
+2 Rino Onix
Наши самолеты ведь тушили пожары в Австралии, хоть это писец как далеко.
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17.04.2020 22:15
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