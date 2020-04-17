Німеччина передасть ДСНС спецавтомобіль, дозиметри і пожежні рукави для боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні

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За дорученням Федерального уряду Німецьке товариство міжнародного співробітництва передасть, починаючи з 17 квітня, Державній службі України з надзвичайних ситуацій спеціальне обладнання для локалізації лісових пожеж у Чорнобильській зоні.

Про це повідомляється на сайті посольства ФРН в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

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Допомога включає 80 дозиметрів для вимірювання радіоактивності і близько 15 км пожежних рукавів. Крім того, проводиться закупівля пожежної автоцистерни, спеціально обладнаної для лісових і рослинних пожеж. Допомога становить 230 тис. євро.

Від імені Федерального уряду Німеччини ДСНС отримала минулого тижня для боротьби з COVID-19 захисні маски, захисні костюми, а також переносні дезінфікуючі апарати на суму 175 тис. євро.