В Італії відзначають уповільнення темпів поширення коронавірусу, проте смертність від COVID-19 не знижується

4005

В Італії спостерігається зниження динаміки щодобового зараження COVID-19.

Про це повідомили в п'ятницю в італійській Службі цивільної оборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За останню добу в Італії діагностували 3 тис. 493 випадки зараження COVID-19, що майже на 300 випадків менше, ніж напередодні. Водночас відзначається зростання летальних випадків. У п'ятницю в країні зафіксували 575 випадків смерті тоді як у четвер - 525.

Всього в країні від початку епідемії виявили 172 тис. 434 зараження COVID-19, 22 745 тих, що заразилися померли.

Директор римського департаменту з інфекційних захворювань Джованні Реццо зі свого боку зазначив, що "вірус не зникає", незважаючи на зниження кількості випадків зараження інфекційним захворюванням.

Нагадуємо, Італія запровадила обмеження на пересування громадян чотири тижні тому. В рамках заходів по боротьбі з коронавірусом в Італії не працюють школи та університети, закриторесторани, кафе і майже всі магазини, призупинено роботу музеїв, театрів і кінотеатрів. Ці заходи триватимуть мінімум до 3 травня.

Італія стоїть на другому місці за кількістю смертей пацієнтів із коронавірусом після США.

Читайте також: В Італії другий тиждень знижується кількість хворих на коронавірус у реанімаціях