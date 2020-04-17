"Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря

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"Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря

Мер Києва Віталій Кличко зізнався, що вперше в житті зіткнувся з настільки забрудненим повітрям у столиці.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив. Спочатку була така буря пилова, пориви вітру, і потім смог, дихати було неможливо", - сказав Кличко.

За словами мера, коли стала поширюватися інформація про те, що забруднення пов'язане з пожежами в зоні відчуження, він вночі виїхав до Чорнобиля, поспілкувався там із рятувальниками і перевірив виміри радіації.

"Нам пояснили фахівці, радіаційного забруднення немає. Проте, зараз така роза вітрів, що, справді, і торфовища горять, і багато лісів біля Києва, і з цим пов'язане забруднення повітря. І воно вже зайшло за рамки, небезпечні для здоров'я" , - сказав Кличко.

Мер припускає, що напрямок вітру зміниться вже через день, і дихати в Києві стане легше.

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Топ коментарі
+13 Valentin Nasus
Надо просто перестать пылить.
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17.04.2020 22:55
+13 Ksenia VB
Віталій на зеленському фоні виглядає неабияким оратором.)
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17.04.2020 23:02
+10 Vedana
Цензор, що таке ?
Вирішили написати про Кличка після наркотичного блеяння "найвеличнішого" ?

Та ладно, викладайте, що воно ще там верзло ?
Чи більше ні на що не спромоглося ?
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17.04.2020 23:00
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