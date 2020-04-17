Кличко відсторонив Поворозника з посади першого заступника голови КМДА на час слідства

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Кличко відсторонив Поворозника з посади першого заступника голови КМДА на час слідства

Заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколу Поворозника відсторонено від виконання своїх обов'язків на час слідства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

У повідомленні зазначається: "Друзі! Я говорив про те, що нікого не покриватиму. І, якщо хтось з чиновників винний в корупції, – буде відповідати за всією суворістю закону! Нікому і ніяких поблажок не буде. Нульова толерантність до корупції! Але, якщо хтось займається маніпуляціями і фабрикує справу, – нестиме не меншу відповідальність!

Міська влада - відкрита та завжди співпрацює з правоохоронними органами щодо запобігання корупції. В розслідуванні справи щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, зокрема.

Щоб розслідування було неупередженим і не було закидів у якомусь впливі чиновника високого рангу, яким він є, Микола Поворозник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування.

Я вважаю це правильним кроком. Тому відстороню його від виконання обов’язків першого заступника голови КМДА. Та розраховую на оперативне, об’єктивне і відкрите розслідування цієї справи. Справедливо та без політики!"

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Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, а в мерії Києва тривають обшуки.

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Топ коментарі
+6 Sophia-Maria Duglass
Когда Кличко едет на работу на велике, ЗЕ думает что его тролят 😀😀😀

Кличко отстранил Поворозника с должности первого главы КГГА на время следствия - Цензор.НЕТ 7042
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17.04.2020 23:29
+3 Evgeny N
А можна перефразувати: "Який преЗЕдент, такі й підлеглі" Кличко отстранил Поворозника с должности первого главы КГГА на время следствия - Цензор.НЕТ 176
Єрмак-то до сих пір працює... І хоть би шо!
Ой! На нього ж ні СБУ, ні ДБР, ні Прокуратура, ні РНБО, ні найвеличніший постраждалий заяву не писали, справу не відкривали... А підпис під березневим "договірняком" у мінську - то "шутка", зроблена в інтересах держави! От сівоха підтвердить!
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17.04.2020 23:33
+3 Sophia-Maria Duglass
Предлагаете начать с секретаря офиса презедента 😀😀😀?
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17.04.2020 23:37
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