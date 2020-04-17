"Тести - негодящі", - Лукашенко відмовився використовувати російські тест-системи для визначення коронавірусу

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"Тести - негодящі", - Лукашенко відмовився використовувати російські тест-системи для визначення коронавірусу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна відмовилася від тестів на коронавірус російського виробництва, оскільки вони дають хибно позитивні результати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі одного з каналів, передає портал Tut.by.

"Багато тестуємо, але ще повинен вам відверто сказати, що я виявив, виходячи з цієї інформації, і вже не тільки я: тести - негодящі. Навіть тут ось обстежили росіян (на атомну станцію приїхали), всіх 15 осіб пролікували, досліджували російськими тестами - всі позитивні. Знову клади в лікарню і лікуй. Відмовилися від російських тестів, взяли свої, китайські - один тільки чоловік виявився коронавірусним", - заявив президент Білорусі.

Йдеться про 15 росіян, які працюють на будівництві атомної електростанції в Гродненській області. Минулого тижня їх госпіталізували з діагнозом коронавірус.

Лукашенко додав, що Володимир Путін під час поїздки в лікарню в Комунарці повідомив про 40-відсоткову ефективність російських тестів. За "відчуттям" президента Білорусі, їхня ефективність не перевищує 30%. При цьому він закликав білорусів "не паритися з приводу цієї хвороби".

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Топ коментарі
+3 Женя-Женя
в данном случае, по-моему, кацы получили незаслуженно.
Известно, что как раз кит. фигню можно выкрасить и выбросить. Многие страны Европы их тупо вернули в зад, из-за 30% эффективности.
Поэтому батьку они и устраивают. А кацапские - плохие, бо много короны показывают.
А ее в Беларуси просто нет. Раз сказали, что ее там нет - значит нет "Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса - Цензор.НЕТ 2380
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18.04.2020 00:02
+2 Sophia-Maria Duglass
Так Лукашенко затарился нефтью по 4 евро у рашки - КУРКУЛЬ 😀😀😀
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18.04.2020 00:01
+2 Пасивчик Николаев
может они - на беременность "Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса - Цензор.НЕТ 4629
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18.04.2020 00:02
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