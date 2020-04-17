"Тести - негодящі", - Лукашенко відмовився використовувати російські тест-системи для визначення коронавірусу

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна відмовилася від тестів на коронавірус російського виробництва, оскільки вони дають хибно позитивні результати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі одного з каналів, передає портал Tut.by.

"Багато тестуємо, але ще повинен вам відверто сказати, що я виявив, виходячи з цієї інформації, і вже не тільки я: тести - негодящі. Навіть тут ось обстежили росіян (на атомну станцію приїхали), всіх 15 осіб пролікували, досліджували російськими тестами - всі позитивні. Знову клади в лікарню і лікуй. Відмовилися від російських тестів, взяли свої, китайські - один тільки чоловік виявився коронавірусним", - заявив президент Білорусі.

Йдеться про 15 росіян, які працюють на будівництві атомної електростанції в Гродненській області. Минулого тижня їх госпіталізували з діагнозом коронавірус.

Лукашенко додав, що Володимир Путін під час поїздки в лікарню в Комунарці повідомив про 40-відсоткову ефективність російських тестів. За "відчуттям" президента Білорусі, їхня ефективність не перевищує 30%. При цьому він закликав білорусів "не паритися з приводу цієї хвороби".

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