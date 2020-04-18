Лавра буде закрита для відвідувачів доти, поки Київська комісія з надзвичайних ситуацій не дасть дозвіл на відкриття, - МВС

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Лавра буде закрита для відвідувачів доти, поки Київська комісія з надзвичайних ситуацій не дасть дозвіл на відкриття, - МВС

Києво-Печерська Лавра буде закритою для відвідувачів доти, поки Київська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не ухвалить іншого рішення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" 17 квітня заявив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Зараз цей об'єкт ... є закритим для відвідування. Там чергують поліцейські і гвардійці. Якщо іншого рішення не буде прийнято місцевою комісією, яка має такі повноваження, так все і залишиться - це об'єкт буде закритий для сторонніх відвідувачів", - сказав Шевченко.

17 квітня пресслужба Києво-Печерської лаври повідомила, що від коронавірусної інфекції помер монах Никодим, який "нещодавно приїхав у Лавру зі Свято-Духівського скиту Почаївської лаври". Це вже третя смерть від COVID-19 зафіксована в цьому релігійному закладі.

Коронавірус і карантин
карантин Лавра Шевченко Артем COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+25 Irada
Лавра будет закрыта для посетителей до тех пока, пока Киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям не даст разрешение на открытие, - МВД - Цензор.НЕТ 4232 А можно не открывать до тех пор, пока паханат оттуда не съедет?
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18.04.2020 00:32
+13 Benjie Lucic
Раз такое дело, может московских попов туда больше не запускать? Передать ее после карантина УПЦ?
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18.04.2020 00:33
+5 Benjie Lucic
Вы правы. Я ПЦУ имел в виду
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18.04.2020 00:57
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