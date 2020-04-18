На Тернопільщині згорів орнітологічний заказник, - ДСНС.ФОТО(оновлено)

7775

У Тернопільській області горів Чистилівський орнітологічний заказник загальнодержавного значення. Пожежа виникла 17 квітня на площі близько 8 га.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій Тернопільщини.

Про пожежу стало відомо ДСНС о 17:10 учора, 17-го квітня. До боротьби з вогнем залучили 9 одиниць пожежної техніки та 46 рятувальників.

"Враховуючи велику площу, швидке розростання пожежі та можливі негативні наслідки на гасіння додатково залучили 6 автоцистерн та 32-х вогнеборців з числа зведеного загону, сформованого для надання допомоги пожежно-рятувальній службі Житомирщини у гасінні лісових пожеж", - зазначили в ДСНС.

18 квітня пресслужба повідомила, що о 06.40 пожежа на території Чистилівського орнітологічного заказника була ліквідована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорнобильській зоні відбувається тління трав'яного настилу на території 5 лісництв, - ДСНС