На Тернопільщині згорів орнітологічний заказник, - ДСНС.ФОТО(оновлено)

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У Тернопільській області горів Чистилівський орнітологічний заказник загальнодержавного значення. Пожежа виникла 17 квітня на площі близько 8 га.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій Тернопільщини.

Про пожежу стало відомо ДСНС о 17:10 учора, 17-го квітня. До боротьби з вогнем залучили 9 одиниць пожежної техніки та 46 рятувальників.

"Враховуючи велику площу, швидке розростання пожежі та можливі негативні наслідки на гасіння додатково залучили 6 автоцистерн та 32-х вогнеборців з числа зведеного загону, сформованого для надання допомоги пожежно-рятувальній службі Житомирщини у гасінні лісових пожеж", - зазначили в ДСНС.

18 квітня пресслужба  повідомила, що о 06.40 пожежа на території Чистилівського орнітологічного заказника була ліквідована.

На Тернопільщині згорів орнітологічний заказник, - ДСНС 01

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Топ коментарі
+19 Sophia-Maria Duglass
Это кацапы поджигают , Просто МВД их поймать не может
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18.04.2020 00:41
+15 Vedana
Страхіття.
На фб були фото тваринок, які згоріли ...
Що ви робите, припиняйте палити траву, ненормальні. Сухо, вітер.
В себе в дворі паліть: згорить хата - спатимете на землі.
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18.04.2020 00:47
+15 Taras 8651d273
Да это уже очевидно, что это не "поджигатели травы", это как бы на систематические провокации похоже. Нас хотят натыкать носом, показывая беспомощность, нелепость нашей власти. Плюс людей лишний раз позлить. О выгодополучателях догадайтесь сами.
Я так думаю.
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18.04.2020 00:58
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