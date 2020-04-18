Операція із затримання Шайтанова повністю проведена СБУ, - заступник начальника управління служби Маяков. ВIДЕО

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Заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков заявив про те, що операція із затримання генерал-майора Шайтанова - це повністю операція контррозвідки СБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Маяков заявив: "Викриття генерал-майора Шайтанова - це повністю операція Служби безпеки України. Контррозвідка отримала первинну інформацію, за результатами було розпочато кримінальне провадження під процесуальним керівництвом прокурора було проведено весь необхідний комплекс негласних слідчих розшукових дій. Це тільки три дні тому це справа перейшла в публічну площину. А до цього довгий час працювали з використанням негласних сил і засобів".

Він підкреслив, що на Шайтанова "вийшла контррозвідка СБУ".

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Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, з підозрою у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.

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Топ коментарі
+11 Сергій Нік
Так по наводці ж західних спецслужб писали, наші спирт-сигарети
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18.04.2020 01:28
+11 Garry Grant
Кому он дичь втирает? Балабол.Если б амеры с британцам не слили инфу на шаманова-никто в сбу и не почесался бы. Профи всратые. Сами только крышевать и способны.
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18.04.2020 01:46
+8 Anton Zhurawski
посмотрел биографию Шайтанова: этот упырь закончил в 1984 году Рязанское училище ВДВ, после училища поступил на службу в КГБ СССР.

Командиром роты и старшим курсовым офицером у курсанта Шайтанова с первого до последнего курса Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Ленинского комсомола был военный преступник со сходной фамилией: ШАМАНОВ, в будущем главком ВДВ РФ, палач чеченского и грузинского народов.



Кто и почему оставил этого урода на службе в СБУ после того, как Шайтанов активно участвовал в вооружённом подавлении Майдана в феврале 2014 года ?
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18.04.2020 01:48
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