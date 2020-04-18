Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 154,2 тис., інфікованих вже понад 2,24 млн. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 18 квітня в світі зареєстрували 2 244 303 випадків інфікування COVID-19 (вчора - 2 158 250).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і в світі.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 154 219 смертей від коронавірусу (вчора - 144 243).

Лідер за кількістю заражених і досі залишається США - 702 164, водночас 37 054 людей померли.

Іспанія повідомляє про 190 839 випадків COVID-19, 20 002 осіб померли.

В Італії зафіксовано 172 434 випадки інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 22 745 летальних.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстровано в США, Іспанії, Італії, і Франції.

У Франції померли 18 703 осіб, у Великій Британії - 14 607, в Ірані - 4 958, у Бельгії - 5 163, у Нідерландах - 3 471.

У РФ кількість заражених досягла 32 008 осіб, з яких 273 померли, в Польщі інфікувалися 8 379 осіб і 332 померли, в Румунії - 8 067 і 411 померли, в Білорусі - 4 779 та 42 летальних випадки.

Нагадаємо, в Україні на 17 квітня зафіксовано 4 662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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