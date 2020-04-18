Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 154,2 тис., інфікованих вже понад 2,24 млн. ІНФОГРАФІКА

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Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 154,2 тис., інфікованих вже понад 2,24 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 квітня в світі зареєстрували 2 244 303 випадків інфікування COVID-19 (вчора - 2 158 250).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і в світі.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 154 219 смертей від коронавірусу (вчора - 144 243).

Лідер за кількістю заражених і досі залишається США - 702 164, водночас 37 054 людей померли.

Іспанія повідомляє про 190 839 випадків COVID-19, 20 002 осіб померли.

В Італії зафіксовано 172 434 випадки інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 22 745 летальних.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстровано в США, Іспанії, Італії, і Франції.

У Франції померли 18 703 осіб, у Великій Британії - 14 607, в Ірані - 4 958, у Бельгії - 5 163, у Нідерландах - 3 471.

У РФ кількість заражених досягла 32 008 осіб, з яких 273 померли, в Польщі інфікувалися 8 379 осіб і 332 померли, в Румунії - 8 067 і 411 померли, в Білорусі - 4 779 та 42 летальних випадки.

Нагадаємо, в Україні на 17 квітня зафіксовано 4 662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом, 5 осіб померло, - ОДА

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 154,2 тис., інфікованих вже понад 2,24 млн 01

Коронавірус і карантин
карантин статистика COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Поедатель Зябликов
Жертвы - всё население земного шарика. Но не столько вируса, сколько властей, которые увидели отличный повод для удовлетворения своих порочных садистских наклонностей. Глист ляшко даже публично хвастался, что ввёл меры, которые не имеют никакого противоэпидемического смысла. Количество жертв COVID-19 в мире превысило 154,2 тыс., инфицированных уже более 2,24 млн - Цензор.НЕТ 5925
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18.04.2020 08:06
+3 Юрій Ан
Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории. Об этом сообщает Le Parisien.
Профессор считает, что SARS-CoV-2 разработали молекулярные биологи, добавив в него частицы ВИЧ. Говоря о цели разработчиков вируса, он отметил, что, возможно, они хотели создать вакцину против СПИДа. Также, по мнению, Монтанье, новый коронавирус вышел из лаборатории китайского Уханя.
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18.04.2020 08:22
+2 Яр Холодний
Цей придурок "заївся" не з-за анекдоту... У нього на мій "нік" ідіосінкразія... Який вже рік пробує мене "куснуть за зад", а не виходить - зубки слабенькі, а в мене зад "броньований"...
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18.04.2020 08:40
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