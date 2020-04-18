Ворог за добу 5 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - штаб

374 13
Ворог за добу 5 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - штаб

Російсько-окупаційні війська протягом доби 5 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку штабу ОС у мережі "Фейсбук".

Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями повинні знаходитись в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вчора чотири рази порушив режим "Тиші".
Поруч з Гнутовим та Авдіївкою окупанти обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру й стрілецької зброї.

Поблизу Опитного противник з напрямку населеного пункту Веселе застосував автоматичні станкові гранатомети.
Для провокацій українських підрозділів, які тримають оборону біля Старогнатівки, загарбники використали великокаліберні кулемети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" загарбники випустили чотири міни калібру 120 мм по наших позиціях поруч з населеним пунктом Південне.
Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.

За попередніми даними розвідки, 17 квітня українські військовослужбовці відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше двох російських найманців.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ під приводом карантину через COVID-19 не пропускають патрулі ОБСЄ на окуповану частину Донбасу

Операція Об'єднаних сил
обстріл Донбас операція Об'єднаних сил
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9 cloud2009 26ea8082



Враг за сутки 5 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 6070 K0५EGAR

@Rage4oK

·2 мин

Турки громят скрепный биомусор в Ливии и Сурии аж гай шумит, Ryсня не успевает вывозить фуры с трупами, бабы не успевают рожать.

Зеленский ездит по Дамбасу, где бы ещё отвести войска в сторону Киева. Максимально обоссанный кремлевский чорт.

¯\_(ツ)_/¯

Враг за сутки 5 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 397
показати весь коментар
18.04.2020 08:28
+8 Люцифер
Враг за сутки 5 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 871
показати весь коментар
18.04.2020 08:30
+7 Roman Ivanovich
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
показати весь коментар
18.04.2020 08:23
Дивитись коментарі