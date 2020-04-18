Ворог за добу 5 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - штаб

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку штабу ОС у мережі "Фейсбук".
Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями повинні знаходитись в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вчора чотири рази порушив режим "Тиші".
Поруч з Гнутовим та Авдіївкою окупанти обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру й стрілецької зброї.
Поблизу Опитного противник з напрямку населеного пункту Веселе застосував автоматичні станкові гранатомети.
Для провокацій українських підрозділів, які тримають оборону біля Старогнатівки, загарбники використали великокаліберні кулемети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" загарбники випустили чотири міни калібру 120 мм по наших позиціях поруч з населеним пунктом Південне.
Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.
За попередніми даними розвідки, 17 квітня українські військовослужбовці відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше двох російських найманців.
Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
K0५EGAR
@Rage4oK
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Турки громят скрепный биомусор в Ливии и Сурии аж гай шумит, Ryсня не успевает вывозить фуры с трупами, бабы не успевают рожать.
Зеленский ездит по Дамбасу, где бы ещё отвести войска в сторону Киева. Максимально обоссанный кремлевский чорт.
¯\_(ツ)_/¯