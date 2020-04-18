У Чорнобильській зоні відбувається тління трав'яного настилу на території 5 лісництв, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на 7 год. 18 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні.
Інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 716 осіб та 166 одиниць техніки, з них від ДСНС 579 рятувальників та 113 одиниць техніки, зокрема 3 вертольоти ДСНС (якими 17 квітня здійснено 134 скиди – 268 т води).
А, что же тогда, мать вашуримму, Киев ОПЯТЬ затянуло пеленой гари и вони? Сижу на даче, на Осокорках, кто знает районе Белой Дачи, и дышать не чем!
Впрочем возможно это вонь от штанов одного чмошника из г. Кривой Бивень? Им же и обгаженных.