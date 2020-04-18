У Чорнобильській зоні відбувається тління трав'яного настилу на території 5 лісництв, - ДСНС

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У Чорнобильській зоні відбувається тління трав'яного настилу на території 5 лісництв, - ДСНС

Станом на ранок суботи в Чорнобильській зоні відчуження відбувається тління трав'яного настилу, пеньків і деревини в осередках пройдених вогнем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7 год. 18 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні.

Інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 716 осіб та 166 одиниць техніки, з них від ДСНС 579 рятувальників та 113 одиниць техніки, зокрема 3 вертольоти ДСНС (якими 17 квітня здійснено 134 скиди – 268 т води).

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Пожежі в зоні ЧАЕС
Київська область пожежа Чорнобиль ДСНС
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Топ коментарі
+6 Старый зольдат
ТЛЕНИЕ! В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила на территории 5 лесничеств, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4575
А, что же тогда, мать вашуримму, Киев ОПЯТЬ затянуло пеленой гари и вони? Сижу на даче, на Осокорках, кто знает районе Белой Дачи, и дышать не чем!
Впрочем возможно это вонь от штанов одного чмошника из г. Кривой Бивень? Им же и обгаженных.
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18.04.2020 08:50
+4 Старый зольдат
Нужна адекватная ВЛАСТЬ! Нужны дополнительные силы и средства МЧС из других районов и областей. Нужна МЕЖДУНАРОДНАЯ помощь в лице авиации для тушения пожаров. КПСС при СССР устроило ЧЕРНОБЛЬ, ЗЕлёная камарилья устроила нам ВТОРОЙ ЧЕРНОБЛЬ! при этом, ЗЕлёная мразь сидит со своим семейством в Закарпатье.
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18.04.2020 08:54
+3 Старый зольдат
Из Чернобыля. СЛАВА КПСС!, пардон, ЗеДятлам и лично Слугам урода с их уродом из Подворотни 95.
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18.04.2020 08:55
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